Политика Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение

2021-06-30 19:20

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах. ВР рекомендуют одобрить его за основу.

Комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению. Такое решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался.

Кроме того, члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

Как писало РБК-Украина, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.