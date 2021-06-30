Коронавирус Украинцам с ковид-сертификатами разрешат работать во время новых локдаунов

2021-06-30 19:40

Ковид-сертификаты, которые можно будет получить в Украине с 1 июля, пригодятся украинцам не только для возможности путешествовать, но и для возможности работать в случае введения локдауна.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер ТСН.

"Все вакцины, которые есть в Украине являются безопасными и я рекомендую их максимально использовать. Все еще сейчас делается - это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это так же важно и мы также хотим пойти в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун, (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнеск, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзалу", - сказал Кучер.

Уже с 1 июля в Украине можно будет получить ковид-сертификат, в течение месяца он появится в обновленном приложении "Дия" для почти для 600 тысячах украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

По словам Кучера, получить такой сертификат можно будет и у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Он будет издаваться на украинском и английском языках.

Однако гарантировать свободное пересечение границы наличие сертификата не может, поскольку такие решения принимаются пограничниками на местах. На данный момент, по словам замминистра, есть сложности с тем, что страны ЕС еще не согласовали все детали и продолжаются переговоры на уровне министерств в том числе и о том, должна ли быть указана вакцина, которой привился обладатель сертификата.