Экономика Казна опустела! Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в два раза

2021-07-02 08:26

Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в 2,2 раза с 23,176 млрд гривен (на 1 июня) до 10,397 млрд гривен. 

Как сообщает Госказначейство, минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2021 году составлял 10,397 млрд гривен (по состоянию на 1 июля), а максимальный - 30,144 млрд гривен - по состоянию на 1 апреля.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный - 75,701 млрд гривен - по состоянию на 1 июля.

Напомним, в 2020 году остаток средств на ЕКС сократился с 17,548 млрд гривен до 12,013 млрд гривен. В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,548 млрд гривен.

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