Экономика 130 стран мира договорились о введении налога для Apple, Google, Amazon и Facebook

2021-07-02 13:43

130 стран договорились о введении во всем мире налога для технологических корпораций не менее 15 процентов. Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития.

"Пакет из двух частей - результат переговоров, координированных ОЭСР на протяжении большей части последнего десятилетия, направленный на то, чтобы удостовериться в том, что крупные транснациональные предприятия (ТНП) платят налоги там, где они работают, и получают прибыль, добавляя при этом столь необходимую уверенность и стабильность международной налоговой системе", - говорится в сообщении.

Так, в договоре, который подписали 130 стран, которые контролируют 90% мирового рынка (в том числе и Украина), прописано две части. Первая часть призвана перераспределить налогообложение ТНП между странами, где они физически присутствуют, и между странами, в которых они получают прибыль. Вторая часть внедряет устоявшийся минимальный процент для налогообложения прибыли цифровых корпораций - 15%.

Цель нововведения - пресечь ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

9 стран не подписали соглашение - Ирландия, Болгария и Венгрия, у которых налог ниже согласованных 15%. В Ирландии, например, это значение составляет лишь 12,5%, что привлекает в страну европейские филиалы таких технических гигантов как Facebook, Google или Apple. Однако ОЭСР надеется, что соглашение будет работать во всех странах мира уже в 2023 году.