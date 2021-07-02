Спорт Сборная Англии сыграет против Украины без фанатов - болельщикам запретили вход на Stadio Olimpico

2021-07-02 17:29

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал билеты для английских фанатов на игру с Украиной в Риме в рамках Чемпионата Европы по футболу - 2020, передает DW.

Как сообщили в МВД Италии, продажа билетов английским фанатам приостановлена, а проданные билеты заблокированы. Такие меры были приняты, чтобы предотвратить приезд английских болельщиков в Италию в обход карантинных правил.

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА прекращена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Эти шаги связаны с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для лиц, въезжающих в страну из Великобритании, из-за распространения там варианта коронавируса "Дельта". В связи с этим болельщики не смогут вложиться в рамки карантинных правил, поскольку матч должен состояться 3 июня.

Напомним, матч нынешнего чемпионата Европы по футболу Украина - Англия состоится 3 июля на стадионе Stadio Olimpico в Риме. Украинские футболисты впервые в истории независимой Украины вышли в 1/4 финала, предварительно обыграв сборную Швеции со счетом 2:1.

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