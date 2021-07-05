Спорт УЕФА представил официальный мяч на решающие матчи Евро-2020: чем отличается

2021-07-05 17:00

 

УЕФА представил мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале чемпионата Европы-2020. Он называется Uniforia Finale.

Об этом сообщает твиттер УЕФА.

Новая версия мяча имеет тот же стиль и цвета, но если на прежнем мяче прямые линии были разноцветными, то на обновленном они сделаны черными. В тоже врям внутри геометрических фигур есть цветные стилизованные вкрапления, тогда как на мяче Uniforia они как раз были черными. То есть сделали наоборот.

Этим мячом сыграют на оставшихся трех матчах Евро-2020, которые пройдут на Уэмбли в Лондоне. В первом полуфинале встретятся Италия и Испания, а во втором - Дания и Англия.

Напомним, что Англия выбила Украину в четвертьфинале, разгромив 4:0.

Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, а финал - 11 июля. На стадионе Уэмбли будет до 60 тысяч зрителей, но большинство из них будут местными в виду ограничений касательно прилета иностранцев в Великобританию и необходимости самоизоляции по прибытию в страну.

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