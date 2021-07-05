Спорт Названа зарплата Ярмоленко в Турции: на такую может и не пойти

2021-07-05 20:20

 

В лондонском Вест Хэме Андрей получает больше – соблазнить его на переезд в турецкий чемпионат может разве что перспектива большего игрового времени

Андрею Ярмоленко придется согласиться на понижение зарплаты в случае ухода из Вест Хэма и подписания контракта с одним из турецких клубов.

По данным

Галатасарай, знаменитый тренер которого Фатих Терим заинтересован в украинце, готов дать Андрею зарплату в 2,5 млн евро в год.

А другой стамбульский клуб, Фенербахче, также включившийся в борьбу за 31-летнего украинского вингера, предлагает ему годовой оклад в 3 млн евро плюс бонусы.

Однако

– около 7 млн евро в год до вычета налогов (3,5 млн евро чистыми). Следовательно, соблазнить его на переезд в Турцию может разве что перспектива большего игрового времени.

К тому же, не стоит забывать, что желающим обзавестись Андреем Ярмоленко нужно договориться еще и с Вест Хэмом, с которым у украинца остается год контракта. "Молотобойцы", за которых Андрей почти не играл из-за травм и недоверия коуча Дэвида Мойеса, хотели бы выручить за экс-динамовца 5 млн евро.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бывший глава Конституционного суда Тупицкий через суд требует вернуть ему 900 тысяч зарплаты

2021-07-02 12:23

Стала известна зарплата руководства и членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци"

2021-05-31 18:00

В Украине начинается повторная вакцинация препаратом AstraZeneca: названа дата

2021-05-16 10:00

С 15 мая в Турции для украинских туристов станет необязательным ПЦР-тест

2021-05-13 14:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Названа зарплата Ярмоленко в Турции: на такую может и не пойти

2021-07-05 20:20

УЕФА представил официальный мяч на решающие матчи Евро-2020: чем отличается

2021-07-05 17:00

Сколько сборная Украины получила за участие в Евро-2020

2021-07-05 12:22

Сказка закончилась: Украина с разгромом вылетела с Евро-2020

2021-07-04 10:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Названа зарплата Ярмоленко в Турции: на такую может и не пойти 2021-07-05 20:20
УЕФА представил официальный мяч на решающие матчи Евро-2020: чем отличается 2021-07-05 17:00
Сколько сборная Украины получила за участие в Евро-2020 2021-07-05 12:22
Сказка закончилась: Украина с разгромом вылетела с Евро-2020 2021-07-04 10:00