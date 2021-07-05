Коронавирус Германия разрешила въезжать украинским туристам с сертификатами о полной вакцинации Pfizer или AstraZeneca

2021-07-05 21:20

 

В конце июня Германия открыла свои границы для туристов из третьих стран, в том числе и из Украины.

Однако перед тем, как отправиться в Германию в туристическую поездку или для посещения друзей, украинцам необходимо иметь не только биометрические паспорта, но и привиться от коронавирусной болезни. Человек считается полностью привитым через 14 дней после получения второй дозы вакцины. При прививке вакциной Johnson & Johnson достаточно одной дозы.

Важно помнить, что право въезда в Германию имеют те лица, которые получили прививки одной из вакцин, которые указаны в списке немецкого Института Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut). Сейчас это препараты от BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Есть в этом списке и вакцина Covishield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. А вот китайской вакцины CoronaVac, которая также используется в Украине, пока в списке Института Пауля Эрлиха нет.

Доказательством вакцинации при въезде в Германию служит цифровой COVID-сертификат, принятый в ЕС, или другой аналогичный цифровой или бумажный документ о вакцинации. Этот документ должен быть выписан на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

Для тех туристов из Украины, кто уже перенес коронавирусную болезнь, достаточно сделать перед въездом в ФРГ только одну прививку. Кроме того, они должны документально доказать, что действительно переболели ковидом. Для этого необходимо иметь положительный ПЦР-тест и справку о выздоровлении немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке.

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