Коронавирус Исследование показало, что антитела к коронавирусу уже имеет каждый третий украинец

2021-07-08 10:41

Антитела к коронавирусу уже имеют треть жителей Украины, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, "слуга народа" Михаил Радуцкий в Facebook.

Такие данные депутат обнародовал, ссылаясь на предварительные результаты исследования, которое проводят Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещает украинские домохозяйства. Первые - проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела", - рассказал Радуцкий.

По его словам, обследование шести тысяч человек показало, что у 33% из них есть определенный иммунитет к СOVID-19.

Далее специалисты определят, каким образом антитела образовались в организмах людей, какова доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован.