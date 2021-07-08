Спорт На Олимпиаде-2020 приняли важное решение по зрителям на трибунах

2021-07-08 18:00

 

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама будут проводиться без зрителей.

Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение принимали сегодня, 8 июля, во время онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020. В нем участвовали представители Международного олимпийского комитета и городских властей Токио.

Там обратили внимание на то, что утром 8 июля премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения COVID-19.

Ранее также стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.

Режим чрезвычайной ситуации продлится до 22 августа.

subscriber subscriber

Еще по теме

УАФ приняла громкое решение по участию сборной Украины в чемпионате мира в Москве

2021-07-06 22:00

Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение

2021-06-30 19:20

ПФУ сделал важное заявление: когда ждать денег, «выплата пенсий…»

2021-06-24 20:40

​США вслед за Евросоюзом приняли жесткое решение по Беларуси

2021-06-21 21:00

Еще новости в разделе "Спорт"

На Олимпиаде-2020 приняли важное решение по зрителям на трибунах

2021-07-08 18:00

Ошибка арбитра: Англия вышла в финал Евро-2020, однако не все так просто

2021-07-08 16:40

Сборная Англии благодаря спорному пенальти в овертайме одолела Дании и вышла в финал Евро-2020

2021-07-08 08:15

ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЕХАТЬ В РФ, МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА САМИ - Сергей Харченко

2021-07-07 18:20
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

На Олимпиаде-2020 приняли важное решение по зрителям на трибунах 2021-07-08 18:00
Ошибка арбитра: Англия вышла в финал Евро-2020, однако не все так просто 2021-07-08 16:40
Сборная Англии благодаря спорному пенальти в овертайме одолела Дании и вышла в финал Евро-2020 2021-07-08 08:15
ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЕХАТЬ В РФ, МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА САМИ - Сергей Харченко 2021-07-07 18:20