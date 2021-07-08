Спорт На Олимпиаде-2020 приняли важное решение по зрителям на трибунах

2021-07-08 18:00

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама будут проводиться без зрителей.

Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение принимали сегодня, 8 июля, во время онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020. В нем участвовали представители Международного олимпийского комитета и городских властей Токио.

Там обратили внимание на то, что утром 8 июля премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения COVID-19.

Ранее также стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.

Режим чрезвычайной ситуации продлится до 22 августа.