На Олимпиаде-2020 приняли важное решение по зрителям на трибунах

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама будут проводиться без зрителей.
Об этом сообщает Kyodo.
Такое решение принимали сегодня, 8 июля, во время онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020. В нем участвовали представители Международного олимпийского комитета и городских властей Токио.
Там обратили внимание на то, что утром 8 июля премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения COVID-19.
Ранее также стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.
Режим чрезвычайной ситуации продлится до 22 августа.