Коронавирус Стало известно, куда украинцы могут полететь после прививки CoronaVac

2021-07-08 17:40

 

Украинцы, которые получили две прививки вакциной CoronaVac, могут посетить десять стран. Для путешествий при себе нужно иметь международного свидетельства о вакцинации.

Об этом сообщает Telegam-канал Helsi.

В сообщении сказано, что полностью вакцинированные CoronaVac граждане могут улететь в: Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию, Португальскую Мадейру.

«Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке», - указано в сообщении.

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Отмена карантина приведет к появлению устойчивых к вакцине штаммов, - ученые 2021-07-08 12:01