Коронавирус США продолжает раздавать миллионные дозы вакцин "Пфайзер" другим странам. Украине пока не досталось

2021-07-08 19:40

 

США направят Боливии и Парагваю по 1 миллиону доз вакцин от коронавирусной болезни производства компаний Johnson&Johnson и Pfizer соответственно.

Об этом в среду, 7 июля, журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту самолета во время сопровождения президента США в его поездке в Иллинойс

"Сегодня мы объявляем, что вновь поделимся с Латинской Америкой дозами. 1 млн доз Johnson&Johnson отправится в четверг в Боливию (...) 1 млн доз Pfizer будет отправлено в Парагвай", - добавила она.

А 2 июля США передали первый из двух запланированных миллионов доз вакцины Pfizer Эквадору.

Отметим, несмотря на постоянно декларируемую поддержку Украины со стороны США, вакцина Pfizer у нас продолжает оставаться дефицитной - приоритетное право на нее получили учителя и медики, а также народные депутаты, госслужащие и судьи. Остальным украинцам пока доступны препараты китайского и индийского производства.

Ранее США анонсировали передачу ряду стран мира, среди которых Украина, около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса. Нашей стране достанется часть из 6-миллионной партии препаратов.

Вакцинированные двумя дозами Pfizer получают стопроцентное право путешествовать по миру. Всего хотя бы одну дозу этого препарата в Украине получил 644 771 человек. "Страна" подробно писала о том, смогут ли путешествовать украинцы после вакцинации индийским препаратом Covishield и китайским Coronavac.

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