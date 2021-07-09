Коронавирус Американца оштрафовали на 10,5 тыс. долларов за отказ надеть маску во время авиаперелета

2021-07-09 17:29

В США пассажир самолета был оштрафован на 10,5 тысяч долларов из-за того, что отказался во время полета надеть маску. Штраф был выписан Федеральным авиационным управлением страны (FAA), сообщается на сайте ведомства.

Мужчина совершал перелет из штата Юта в Аризону.

"Бортпроводник семь раз напоминал ему надевать маску должным образом, и каждый раз он спускал ее с носа после того, как бортпроводник уходил", - говорится в сообщении.

Позднее пассажир поругался с бортпроводником, не стал заполнять протокол о нарушении и отказался предоставлять удостоверение личности.

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