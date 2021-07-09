Фото-видео видео Почему этот рисунок да Винчи размером 7 на 7 см продали за 12 млн долларов

2021-07-09 18:33

Небольшой рисунок "Голова медведя" Леонардо да Винчи продан за 12 миллионов долларов на лондонском аукционе. Картина размером всего 7x7 см, однако ей более 500 лет.

По данным аукционного дома Christie's, проводящего продажу, это один из немногих рисунков итальянского мастера эпохи Возрождения, который до сих пор находится в частной собственности. По их мнению, это «несомненно, один из последних рисунков Леонардо, когда-либо появившихся на рынке». Сегодня в частных коллекциях находится всего лишь восемь рисунков да Винчи — включая и этот.

Изначально ожидалось, что цена на этот эскиз может дойти до 17 миллионов долларов. Хотя цена в итоге оказалась ниже, тем не менее лот все же установил рекорд для рисунков Леонардо.