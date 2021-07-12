Коронавирус В Минздраве рассказали, когда можно делать прививки от других болезней после ковид-вакцины

2021-07-12 20:40

 

Плановые прививки можно делать через 28 дней после получения второй дозы вакцины. Пр необходимости, интервал можно сократить до 14 дней.

Центр общественного здоровья Украины рассказал о правилах проведения плановой вакцинации одновременно с прививками от коронавирусной инфекции COVID-2019.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Центра на странице в социальной сети Facebook.

По данным экспертов, лучше всего плановую вакцинацию проводить через 28 дней после получения второй дозы ковид-вакцины. При необходимости, интервал можно сократить до 14 дней.

В экстренных случаях, прививки можно делать вне зависимости от того, когда была проведена вакцинация от коронавируса. При этом, обе дозы вакцны от пандемического заболевания засчитываются.

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Коронавирус

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