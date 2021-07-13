Политика Гибридная агрессия: Литва отчаянно добивается усиления давления ЕС на Лукашенко

2021-07-13 15:04

Группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с инициативой признать возросшую из Беларуси незаконную миграцию "гибридной агрессией" и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО.

Как сообщает агентство BNS, проект резолюции такого содержания зарегистрирован в секретариате законодательного собрания в Вильнюсе.

"Я считаю, что мы точно можем констатировать, что минский режим способствует незаконной миграции через Беларусь. Эта гибридная агрессия может расширяться, использоваться и даже стать основой для новых угроз в контексте широкомасштабных военных учений "Запад". Поэтому мы относимся к этому очень серьезно и вместе с правительством предлагаем ответ и меры сдерживания", - приводятся в пресс-релизе слова главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Лауринаса Касчюнаса.

В случае продолжения и усиления "гибридной агрессии" инициаторы предлагают начать консультации на предмет территориальной целостности Литвы, политической независимости и безопасности с членами НАТО и, в первую очередь, с США.

Литовский парламент намерен также обратиться к государствам ЕС, Еврокомиссии и прочим ведомствам с призывом предоставить Литве необходимую помощь в противостоянии "гибридной агрессии".

Литва выступает за введение со стороны ЕС новых санкций после недавно согласованных секторных санкций, утвержденных в связи с принуждением Минском к посадке самолета Ryanair и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз не прекращать давление на режим Лукашенко и ввести дополнительные санкции против Минска. Если не заблокировать маршрут через Беларусь, "другие страны, такие как Германия, окажутся перед потоками беженцев, незаконно въезжающих в Европу", подчеркнул Ландсбергис в интервью DW.

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