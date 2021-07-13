Коронавирус Вакцинация для медиков, полиции и спасателей станет обязательной

2021-07-13 14:23

Правительства Франции и Греции объявили о намерении сделать вакцинацию от коронавируса для медицинских работников обязательной.

Так, в ходе телеобращения французский лидер Эмманюэль Макрон констатировал, что из-за COVID-штамма Дельта в стране всплеск заболеваемости коронавирусом и что необходимо немедленно начать боротьбу с распространением инфекции.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий", - заявил он и призвал всех медиков страны привиться от инфекции до 15 сентября, поскольку после этой даты невакцинированных сотрудников отстранят от работы и лишат зарплаты.
Глава государства уточнил, что нововведение касается врачей и вспомогательного персонала, в том числе работающих в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.

На аналогичный шаг пошло и правительство Греции, сообщила местная газета Kathimerini.

"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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