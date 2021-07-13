Политика Зеленский обеспокоен возможным ростом цен на газ в случае потери транзита

2021-07-13 19:40

Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно за транзит. Если мы говорим про "зеленый курс" Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник.

Он добавил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

По словам главы государства, "важна и цена на газ". "У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это? ", - сказал Зеленский.