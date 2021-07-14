Политика В Слуге народа назвали причины ухода в отставку Авакова

2021-07-14 19:40

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала информацию о том, почему министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке.

По ее словам, президент Владимир Зеленский на вчерашнем заседании фракции рассказал, что он просил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

"Президент на фракции сказал, что он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. Как вы видите, Аваков, в отличии от Степанова, сделал так, как и обещал, и написал заявление. Я считаю, что это очень правильно", - подчеркнула нардеп.

Верещук считает Авакова тяжеловесом в украинской политике, который не будет использовать текущую тяжелую ситуацию в стране.

Она призналась, что не знает останется ли Аваков в команде президента, но выразила уверенность, что он точно останется в политике.

"Я не думаю, что Аваков рассматривает предложения относительно должности мэра Харькова. Он, как я сказала тяжеловес всеукраинского уровня, поэтому снова возвращаться в Харьков (не логично. – Ред.)", - заявила нардеп.

Верещук рассказала, что, судя по тому, как вчера реагировали на фракции депутаты "СН", они поддержат отставку Авакова.

Отвечая на вопрос, какие претензии или замечания есть у фракции к Авакову, депутат сказала: "Замечания дает общество. Мы все обсуждаем, в частности и дело Шеремета, поэтому все замечания на поверхности. А вообще, кто без них? В нашей системе координат невозможно не ошибаться и не иметь замечаний".

Она обратила внимание, что не было конфликтов между президентом и министром внутренних дел, как публичных, так и непубличных.

"Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решения. Возможно, именно это стало последней каплей", - предположила Верещук.