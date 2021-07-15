Коронавирус Огневой рубеж: сепаратисты применили запрещенную артиллерию и минометы, ранены двое солдат ВСУ

2021-07-15 11:22

За прошедшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз нарушили режим прекращения огня. Два бойца ВСУ получили ранения. ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы сепаратистов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки сепаратисты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра.

Неподалеку от Светлодарска незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибров. А возле Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Новотошковского – из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого – удовлетворительное, у другого – средней тяжести", – сказано в сообщении.

Кроме того, на Луганщине, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

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