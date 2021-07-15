Политика Депутатка від «Слуги народу» заявила про бажання очолити Міноборони

2021-07-15 13:02

Депутатка від «Слуги народу», екс-кандидатка у мери Києва Ірина Верещук заявила про готовність очолити Міністерство оборони України у разі надходження відповідної пропозиції. Про це Верещук, яка очолює підкомітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє «Україна 24».

При цьому вона пояснила, що остаточне рішення – за президентом.

«Таке рішення виключно залежить від верховного Головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано», – сказала нардеп.

На питання про те, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердно.

Як відомо, зараз оборонне відомство очолює Андрій Таран. Раніше він розповів про проведення реформ у військовій сфері й деякий опір всередині системи. Таран висловив думку, що Україна, враховуючи, зокрема, і зміни всередині структури її Збройних сил, «можливо, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО». Міністр запевнив, що в Україні вже є «західна» культура і підходи у військовій сфері.