Политика Депутатка від «Слуги народу» заявила про бажання очолити Міноборони

2021-07-15 13:02

Депутатка від «Слуги народу», екс-кандидатка у мери Києва Ірина Верещук заявила про готовність очолити Міністерство оборони України у разі надходження відповідної пропозиції. Про це Верещук, яка очолює підкомітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє «Україна 24».

При цьому вона пояснила, що остаточне рішення – за президентом.

«Таке рішення виключно залежить від верховного Головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано», – сказала нардеп.

На питання про те, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердно.

Як відомо, зараз оборонне відомство очолює Андрій Таран. Раніше він розповів про проведення реформ у військовій сфері й деякий опір всередині системи. Таран висловив думку, що Україна, враховуючи, зокрема, і зміни всередині структури її Збройних сил, «можливо, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО». Міністр запевнив, що в Україні вже є «західна» культура і підходи у військовій сфері.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине снова хотят повысить пенсионный возраст - "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект

2021-06-02 13:02

Из "Слуги народа" исключили нардепа, который провел личную встречу с Лукашенко

2021-05-24 11:39

В Слуге народа окончательно решили, кого назначить главой МОЗ вместо Степанова

2021-05-19 12:04

Побывавшего в гостях у Бацьки нардепа Шевченко хотят исключить из "Слуги народа"

2021-04-23 09:40

Еще новости в разделе "Политика"

В Зе-команді розповіли про можливу відставку та окрему політичну позицію Разумкова

2021-07-15 14:00

Депутатка від «Слуги народу» заявила про бажання очолити Міноборони

2021-07-15 13:02

Раскрыты реальные причины отставки Арсена Авакова - почему всесильный министр уволился по-тихому

2021-07-15 11:05

Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова - нового главу МВД будут назначать завтра

2021-07-15 10:22
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Зе-команді розповіли про можливу відставку та окрему політичну позицію Разумкова 2021-07-15 14:00
Депутатка від «Слуги народу» заявила про бажання очолити Міноборони 2021-07-15 13:02
Раскрыты реальные причины отставки Арсена Авакова - почему всесильный министр уволился по-тихому 2021-07-15 11:05
Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова - нового главу МВД будут назначать завтра 2021-07-15 10:22