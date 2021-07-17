Коронавирус Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации: четкий ответ Минздрава

2021-07-17 13:30

В Украине продолжается кампания по вакцинации граждан от инфекции COVID-19. Получение дозы прививки препарата от того или другого производителя – очень серьезный процесс. Вокруг него уже накопилось огромное множество различных слухов, из-за чего у граждан возникло не меньше вопросов.

Минздрав ответил на некоторые из них в социальной сети Facebook.

Так, один из самых популярных вопросов от наших граждан связан с темой употребления алкоголя до и после получения прививки.

Эксперты из ведомства ответили, что никаких противопоказаний по этому поводу сейчас нет, чем "утешили" множество наших соотечественников. Однако при этом они отметили, что речь идет об умеренных количествах алкогольных напитков. Превышение нормы спирта угнетает работу иммунной системы, что может ослабить иммунную реакцию на вакцину.

Также стоит отметить, что употребление алкогольных напитков часто сопряжено с приемом жирной пищи. В этом случает картина похожая. Употребление подобных продуктов, даже с алкоголем на пару, не должно стать барьером для вакцинации. Однако нужно соблюдать меру, так как это может привести к дискомфорту и недомоганию в послевакцинальный период.

Более подробные ответы в инфографике от Минздрава: