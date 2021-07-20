Коронавирус В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - лидирует Киев

2021-07-20 09:02

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания коронаиврусом COVID-19. Это в три раза превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

"Среди заболевших: детей – 23 медработников – 13. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 540 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев – 52 756.