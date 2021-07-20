Коронавирус Стартовал пятый этап вакцинации - с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий

2021-07-20 14:42

После третьей волны коронавирусной инфекции, которая была вызвана британским штаммом COVID-19, большинство стран сняли карантинные ограничения. 

В Украине все области вышли в зеленые зоны, а количество новых случаев в разы уменьшилось. На первый план вышла тема вакцинации населения. Минздрав объявил начало 5 этапа вакцинации от COVID-19 - с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий. Записаться на вакцинацию можно онлайн или получить прививки в порядке живой очереди.

Как заявил глава МОЗ Виктор Ляшко, в Украине готовятся к потенциальному росту случаев заболевания на коронавирус из-за нового штамма вируса Delta. Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - рассказал глава Минздрава.

Он также отметил, что на селекторном совещании в офисе президента поручили главам ОГА открыть прививочные центры в каждом райцентре.

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