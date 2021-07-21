Коронавирус Шмыгаль рассказал о старте нового этапа вакцинации

2021-07-21 19:40

С сегодняшнего дня начинается 5-й этап вакцинации против COVID-19. Все категории граждан, независимо от возраста и профессии, смогут получить вакцину.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что для того чтобы защитить себя и близких нужно обратиться в центр вакцинации или пункта прививки.

В то же время для правительства остаются приоритетными такие группы, как медики, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Поскольку именно эти группы в зоне высокого риска и наиболее уязвимы к COVID-19.

По состоянию на сейчас в Украине сделано почти 4,3 миллиона прививок: почти 2,8 миллиона украинский получили первую прививку, 1,5 миллиона - полностью завершили вакцинацию. Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов вакцин.