Политика Что обсудят Зеленский и Байден на встрече

2021-07-25 11:30

Джо Байден и Владимир Зеленский во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа будут обсуждать важные вопросы: безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в частности, правосудия.

Об этом сообщили в Суспільному.

«Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов…», - рассказал Джордж Кент, времеенно поверенный в делах Украины.

Он подчеркнул, что страна нуждается в крепких, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа.

Также важной являются реформы правосудия.

«Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ», - отметил Кент.

Известно, что встреча Зеленского и Байдена пройдет 30 августа в США.

Ранее мы писали, что в Конгрессе просили изменить дату визита Владимира Зеленского.