Политика Что обсудят Зеленский и Байден на встрече

2021-07-25 11:30

 

Джо Байден и Владимир Зеленский во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа будут обсуждать важные вопросы: безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в частности, правосудия.

Об этом сообщили в Суспільному.

«Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов…», - рассказал Джордж Кент, времеенно поверенный в делах Украины.

Он подчеркнул, что страна нуждается в крепких, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа.

Также важной являются реформы правосудия.

«Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ», - отметил Кент.

Известно, что встреча Зеленского и Байдена пройдет 30 августа в США.

Ранее мы писали, что в Конгрессе просили изменить дату визита Владимира Зеленского.

subscriber subscriber

Еще по теме

Полнолуние в июле 2021: что нельзя делать

2021-07-24 14:30

В МОН сообщили украинцам, что ждет школьников с 1 сентября: будет ли дистанционка, раскрыт важный нюанс

2021-07-24 12:00

​Противники Байдена нашли способ похоронить "Северный поток - 2"

2021-07-24 10:00

В Конгрессе просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США

2021-07-22 21:00

Еще новости в разделе "Политика"

В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право на введение санкций в отношении "Северного потока-2"

2021-07-25 14:30

Что обсудят Зеленский и Байден на встрече

2021-07-25 11:30

​Противники Байдена нашли способ похоронить "Северный поток - 2"

2021-07-24 10:00

Протасевич заявил, что все протесты в Беларуси были организованы Telegram-каналами

2021-07-23 16:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право на введение санкций в отношении "Северного потока-2" 2021-07-25 14:30
Что обсудят Зеленский и Байден на встрече 2021-07-25 11:30
​Противники Байдена нашли способ похоронить "Северный поток - 2" 2021-07-24 10:00
Протасевич заявил, что все протесты в Беларуси были организованы Telegram-каналами 2021-07-23 16:31