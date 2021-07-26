Фото-видео видео Пилот-новичок выложил на YouTube видео жесткой посадки после отказа двигателя

2021-07-26 11:20

Американец Брайан Парсли был вынужден срочно приземлиться на поле после отказа двигателя. Случай произошел, когда мужчина завершал длительный полет по пересеченной местности в одиночку.

Приблизительно в 20 километрах от аэропорта у него закончилось топливо. В разговоре с авиадиспетчером он сообщил, что у него «не работает двигатель».

Тем не менее пилот сумел быстро найти открытое поле, чтобы попытаться выполнить заход на посадку. Всего за одну минуту ему удалось успешно приземлиться.

Как рассказал сам Парсли в своем YouTube-канале, «это было больше, чем почти смертельный опыт». 

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