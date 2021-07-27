Коронавирус Германия планирует ужесточить правила въезда для туристов: что изменится

2021-07-27 18:00

Германия готовится ужесточить правила въезда для путешественников. Невакцинированным туристам, которые будут прибывать из-за рубежа, необходимо будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на The Guardian.

Указано, что сейчас делать тест COVID-19 необходимо лицам, которые прибывают "из зон повышенного риска заболеваемости", в случае, если они не прошли курс вакцинации или недавно не перенесли болезнь.

Однако, министр здравоохранения Германии Йенс Спан предлагает ввести в стране обязательное тестирование на COVID-19 для туристов независимо от того, из какой страны они будут прибывать.

Такое решение связано с попыткой сдержать рост случаев заболевания на COVID-19.

Сейчас же в правительстве идет согласование этого вопроса.