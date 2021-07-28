Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине растет, в лидерах Киев и Донецкая область

2021-07-28 12:04

За минувшие сутки украинские медики зафиксировали 717 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего — в столице.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Как сообщает МОЗ, среди 717 зараженных — 36 детей и 97 медработников. 

Также за минувшие сутки были госпитализированы 507 больных, выписали 459 человек. От последствий заболевания умерли 15 человек. Кроме того, за сутки было протестировано 46 244 человек: методом ПЦР - 20 673, ИФА - 8592 лица, экспресс-тестами - 16 979.

За все время пандемии в Украине заболело 2 250 061 человек, умерли от Covid - 52 891 украинцев.

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документ Киевлянам готовят новый локдаун - с 1 августа начнется усиление карантинных ограничений 2021-07-28 11:20