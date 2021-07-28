Коронавирус В Израиле разрешили вакцинировать детей от пяти до 11 лет только в том случае, если...

2021-07-28 13:43

Министерство здравоохранения Израиля дало разрешение медучреждениям вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет, но лишь в том случае, если существует риск развития у них тяжелых форм инфекции или летального исхода при заражении COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Израиля, существуют особые обстоятельства, при которых стоит рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае.

В ведомстве подчеркнули что лишь дали рекомендации врачам, но решать вопрос вакцинации ребенка должны медики на местах в каждом конкретном случае.

Напомним, вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава страны, к настоящему времени первую дозу препарата от коронавируса получили 5,767 млн израильтян, вторую — 5,32 млн, что составляет более 60% и 56% общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно.