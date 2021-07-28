Политика Януковича и его сына требуют заочно арестовать по делу о Межигорье: детали

2021-07-28 20:40

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд с просьбой заочно арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о Межигорье.

Об этом в среду, 28 июля, сообщает на своей странице в Facebook НАБУ.

«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины», - сказано в сообщении.

В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения. НАБУ и САП попросили поместить под стражу Виктора и Александра Януковича.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины уточнили: это дело расследуется с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более полторы тысячи томов.

Стоит отметить, что Александра Януковича подозревают в том, что он организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем.

Справка

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