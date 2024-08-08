Политика документ Мексику призвали арестовать путина, если он приедет на инаугурацию

2024-08-08 16:05

Путин - военный преступник, напомнили в посольстве Украины в Мексике.

Украина обратилась к правительству Мексики с призывом арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Соответствующее обращение опубликовало посольство Украины в Мексике после приглашения Путина на указанную церемонию.

В посольстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Украины Владимира Зеленского и акцентировали на том, что Путин - военный преступник.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", - говорится в опубликованном документе.

Напомним, 7 августа стало известно, что Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября,

В посольстве Мексики в России заявили, что приглашение было направлено Путину, и он примет решение, "будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени".

Министерство иностранных дел Мексики, комментируя эту информацию, сообщило, что правительство направило дипломатические ноты с приглашением на инаугурацию Шейнбаум всем странам, с которыми у него есть отношения, а также международным организациям, членом которых оно является.