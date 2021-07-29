Коронавирус Идеальное - враг хорошего! Ученые сравнили эффективность разных вакцин с естественным иммунитетом

2021-07-29 13:02

У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac, сообщает South China Morning Post.

Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.

"Разница в концентрации нейтрализующих вирус антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", - цитирует газета исследование.

При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

"Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", - заявил в интервью газете ведущий исследователь Бенджамин Коулинг. При этом он отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.

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