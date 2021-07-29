Коронавирус Netflix вводит обязательную вакцинацию для всех актеров и работников студии

2021-07-29 15:04

Компания Netflix ввела обязательную вакцинацию для актеров, которые снимаются в проектах студии, а также для контактирующих с ними на площадках.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.

Распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.

По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку только по медицинским, религиозным или возрастным причинам.

Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано четвертой волной COVID-19, а именно распространением штамма Дельта в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.