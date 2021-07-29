Коронавирус Отмена масок в Украине, в Минздраве назвали главное условие: "Когда большая часть населения..."

2021-07-29 20:00

 

Опыт многих стран показал, что при должном уровне вакцинации можно и вовсе отменить карантин

Также прививки от коронавируса помогают снизить количество смертей и даже побороть болезнь. Кроме того, некоторые страны отменяют обязательное ношение масок в некоторых установах.

Главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде" рассказал, когда могут отменить обязательное ношение масок.

Он рассказал, что отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть вакцинирована.

"Мы можем рассматривать это только тогда, когда большая часть населения вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, снимая маску в общественном месте или месте скопления людей, не рискует передать инфекцию", — отметил он.

Все будет зависеть, как быстро будет проходить вакцинация и какое количество заражений будет фиксироваться по стране. При этом он подчеркнул, что пока в Украине нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19.

Кроме того, главный санитарный врач сказал, что в Украине для введения адаптивного карантина будут применять механизм, который действует в стране с ноября 2020 года.

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