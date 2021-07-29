Работа в Польше для украинцев: сколько платят, какие вакансии и список необходимых документов

Все большее количество украинцев уезжают работать за границу. При этом огромное множество наших граждан стремятся к этому и уже все планируют. Так сложилось, что самой популярной страной среди украинских трудовых мигрантов, по ряду причин, стала Польша.
Издание "ТСН" рассказало, на какую зарплату можно рассчитывать в этой стране, какие вакансии там наиболее популярны и какие документы необходимо для этого предоставить.
Самый простой путь в плане организации – это сезонные работы. Обычно такие вакансии предоставляются в летний период и заключаются в сборе урожая ягод, фруктов и овощей. Также к сезонным вакансиям иногда относятся некоторые из сферы гостинично-ресторанного бизнеса (официанты, бармены, баристы, горничные и повары). Часто на сезонные работы отправляются семейные пары или женщины.
Среди мужчин огромной популярностью пользуются вакансии, требующие определенных навыков:
В то же время среди женщин пользуются популярностью вакансии в сфере моды и красоты, однако таких предложений гораздо меньше, по сравнению с рабочими специальностями.
Также есть множество специальностей для студентов, желающих совмещать работу и учебу.
К таким относятся:
На какой заработок можно рассчитывать
Польские зарплаты для трудовых мигрантов не столь привлекательные, как в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или португалии, однако, по сравнению с украинскими, они достаточно высокие. Именно это и привлекает множество наших соотечественников.
По данным рекрутинговых агентств, в среднем украинцы в Польше могут получать от 550 до 900/1200 долларов в месяц. Зарплаты зависят от специальности, опыта работы, региона и уровня квалификации.
В среднем заработок украинцев на разных должностях выглядит примерно следующим образом:
Какие документы нужно предоставить
Для того, чтобы легально трудоустроится в Польше, нужно предоставить следующие документы:
Для получения рабочей визы:
● Оригинал и копия рабочего приглашение от польского работодателя.
● Медицинский страховой полис. Зоны покрытия полиса должна быть Европа, Шенгенская зона или весь мир, а подавать документ необходимо с копией.
● Оригинал и ксерокопия заграничного паспорта.
● Оригинал и копия внутреннего паспорта.
● Оригинал идентификационного кода и его копия.
● Две фотографии размером 3,5 на 4,5.
Готовая виза проставляется в загранпаспорте.
Помимо этого вам обязательно понадобится оформить медицинскую страховку. Страховка должна отвечать следующим требованиям: Зона покрытия — не только Польша, а страны Евросоюза, Шенгенской зоны или весь мир. Срок ее действия должен быть на две недели дольше, чем срок истечения вашей рабочей визы.
Оформить ее можно в страховой компании или в визовом центре, но в визовом центре она дороже. В основном стоимость ее колеблется от 300 грн за 30 дней до 800-1000 грн на 180 дней (6 месяцев).