Коронавирус Работа в Польше для украинцев: сколько платят, какие вакансии и список необходимых документов

2021-07-29 18:40

Все большее количество украинцев уезжают работать за границу. При этом огромное множество наших граждан стремятся к этому и уже все планируют. Так сложилось, что самой популярной страной среди украинских трудовых мигрантов, по ряду причин, стала Польша.

Издание "ТСН" рассказало, на какую зарплату можно рассчитывать в этой стране, какие вакансии там наиболее популярны и какие документы необходимо для этого предоставить.

Самый простой путь в плане организации – это сезонные работы. Обычно такие вакансии предоставляются в летний период и заключаются в сборе урожая ягод, фруктов и овощей. Также к сезонным вакансиям иногда относятся некоторые из сферы гостинично-ресторанного бизнеса (официанты, бармены, баристы, горничные и повары). Часто на сезонные работы отправляются семейные пары или женщины.

Среди мужчин огромной популярностью пользуются вакансии, требующие определенных навыков:

специалисты по автоматике

кровельщики

слесари

техники дорожного строительства

техники-программисты

В то же время среди женщин пользуются популярностью вакансии в сфере моды и красоты, однако таких предложений гораздо меньше, по сравнению с рабочими специальностями.

Также есть множество специальностей для студентов, желающих совмещать работу и учебу.

К таким относятся:

бармен

официант

хостес

бариста

продавец

На какой заработок можно рассчитывать

Польские зарплаты для трудовых мигрантов не столь привлекательные, как в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или португалии, однако, по сравнению с украинскими, они достаточно высокие. Именно это и привлекает множество наших соотечественников.

По данным рекрутинговых агентств, в среднем украинцы в Польше могут получать от 550 до 900/1200 долларов в месяц. Зарплаты зависят от специальности, опыта работы, региона и уровня квалификации.

В среднем заработок украинцев на разных должностях выглядит примерно следующим образом:

сотрудники сферы информационных технологий — 1700-2000 евро;

старший медицинский персонал — 1300-1700 евро;

водители дальнобойщики, междугородный водитель — 800-1700 евро;

экономические специальности — 1000 евро;

строители — 700-1000 евро;

слесари, каменщики, столяры и электрики — 600-700 евро;

фрезеровщики — 700-1000 евро;

сотрудники кухни — 640 евро;

кассиры в супермаркетах и продавцы — 500-600 евро;

уборщицы и младший персонал сферы обслуживания — 500-600 евро.

Какие документы нужно предоставить

Для того, чтобы легально трудоустроится в Польше, нужно предоставить следующие документы:

Заграничный паспорт (оригинал и копия)

Паспорт гражданина Украины и ИНН код (оригинал и копия)

Приглашение от польского работодателя

Медицинская страховка и квитанция о ее оплате

Фото

Рабочая виза

Для получения рабочей визы:

● Оригинал и копия рабочего приглашение от польского работодателя.

● Медицинский страховой полис. Зоны покрытия полиса должна быть Европа, Шенгенская зона или весь мир, а подавать документ необходимо с копией.

● Оригинал и ксерокопия заграничного паспорта.

● Оригинал и копия внутреннего паспорта.

● Оригинал идентификационного кода и его копия.

● Две фотографии размером 3,5 на 4,5.

Готовая виза проставляется в загранпаспорте.

Помимо этого вам обязательно понадобится оформить медицинскую страховку. Страховка должна отвечать следующим требованиям: Зона покрытия — не только Польша, а страны Евросоюза, Шенгенской зоны или весь мир. Срок ее действия должен быть на две недели дольше, чем срок истечения вашей рабочей визы.

Оформить ее можно в страховой компании или в визовом центре, но в визовом центре она дороже. В основном стоимость ее колеблется от 300 грн за 30 дней до 800-1000 грн на 180 дней (6 месяцев).