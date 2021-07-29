Коронавирус В Украине хотят делать три прививки от COVID

2021-07-29 22:00

В Украине могут ввести рекомендации по третьему вакцинированию от коронавируса. На данный момент идет обсуждение необходимости таких действий.

Планируется, что третье вакцинирование будет делаться прививкой Pfizer, передает РБК-Украина.

Ожидается, что необходимые рекомендации будут разработаны Всемирной организацией здравоохранения. На них будет ориентироваться МОЗ Украины. Тогда в Украине готовы закупить дополнительную вакцину и организовать дополнительную вакцинацию населения.

В Литве решили кардинально подойти к вопросу вакцинации населения во время пандемии COVID. Решением правительства те сотрудники, которые не прошли вакцинацию, будут отстранены от работы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года правительство получит 47 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции от разных производителей. По его словам, только за средства государственного бюджета страны будет приобретено 20 млн доз препарата компании Pfizer.