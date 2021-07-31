Коронавирус Тарифы на газ с 1 августа: кому придется раскошелиться, а кто сможет сэкономить

2021-07-31 13:30

 

Украинцам подготовили цены на газ, которые начнут действовать с 1 августа

Базовые годовые тарифные планы в Украине не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.

Согласно информации портала "ГазПравда" в августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа.

Многие потребители по умолчанию подключены на годовой тариф "Фиксированный", согласно которому цена топлива составляет 7,99 грн за кубометр и будет действовать она до конца апреля следующего года.

Стоимость годового тарифа у разных компаний отличается: населению предлагается платить от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Поэтому, если вы еще не перешли к более дешевому продавцу, в преддверии отопительного сезона стоит это сделать.

 Самый высокий августовский тариф сейчас в компании "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа.

Самые низкие цены предлагают: Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины (7, 96 грн за кубометр).

Тем временем большинство компаний в среднем установила цены до 9 грн за кубометр "голубого топлива".

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