Коронавирус Тарифы на газ с 1 августа: кому придется раскошелиться, а кто сможет сэкономить

2021-07-31 13:30

Украинцам подготовили цены на газ, которые начнут действовать с 1 августа

Базовые годовые тарифные планы в Украине не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.

Согласно информации портала "ГазПравда" в августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа.

Многие потребители по умолчанию подключены на годовой тариф "Фиксированный", согласно которому цена топлива составляет 7,99 грн за кубометр и будет действовать она до конца апреля следующего года.

Стоимость годового тарифа у разных компаний отличается: населению предлагается платить от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Поэтому, если вы еще не перешли к более дешевому продавцу, в преддверии отопительного сезона стоит это сделать.

Самый высокий августовский тариф сейчас в компании "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа.