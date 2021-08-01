Коронавирус Дополнительные ограничения вводят с 5 августа из-за нового штамма ковида: что нужно знать украинцам

2021-08-01 13:30

 

Правила въезда в Украину меняются с пятого августа. К чему следует готовиться.

В мире распространяется коронавирус штамма "Дельта", в связи с чем в Украине решили ужесточить некоторые правила.

Так, с пятого августа правила въезда в нашу страну ужесточаются даже для самих ее граждан. Люди смогут беспрепятственно вернуться из-за границы после полного курса вакцинации от COVID или хотя бы первой прививки, предоставив справку 063-О, пишет сайт Кабмина.

В другом случае приезжим следует установить приложение "Вдома" и в течение трех дней сдать ПЦР-тест. Если тест будет положительным, то с помощью приложения нужно уйти на самоизоляцию. В частности, по приезду из России или Индии нужно будет идти на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Иностранные граждане обязаны оформить страховой полис на случай заболевания коронавирусом. Также у них должны быть документы, подтверждающие полный курс вакцинации, или же отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Если этих документов у иностранцев не будет, то им также следует установить приложение "Вдома". Иностранцы должны сделать тест на выявление заболевания в течение следующих 72 часов.

Ограничения не коснутся тех людей, которые выехали из Украины до четвертого августа.

 

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