Коронавирус В Норвегии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда"

2021-08-02 17:20

 

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Лямбда" на территории страны. Впрочем, маловероятно, что ему удастся вытеснить "Дельту".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TV2.

FHI отметил, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации о точной дате и времени - не уточняются.

В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, одна вряд ли ему удастся вытеснить "Дельту".

Заметим, что "Лямбду" впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.

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