Политика Пропавшего во время пробежки в Киеве главу белорусского дома Виталия Шишова нашли мертвым

2021-08-03 10:03

Сегодня в Киеве нашли мертвым главу общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным в парке, передает пресс-служба Нацполиции.

Пропавшего вчера Шишова обнаружили сегодня повешенным в одном из парков Киева. Правоохранители изъяли его телефон и личные вещи с места событий.

Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве: будут проверяться все версии, в том числе и замаскированное под суицид убийство. Правоохранители заявляют, что установят полную картину после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Напомним, вчера, 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и бесследно пропал.

Общественная организация Белорусский дом в Украине была основана в декабре 2020 года Виталием Шишовым и Родионом Батулиным. Ее задачи – помогать людям, которые были вынуждены покинуть Беларусь, проводить акции, оглашать информацию о происходящем в этой стране и нелегитимном режиме Лукашенко.