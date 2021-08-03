Политика Смерть белорусского активиста в Киеве: кого из противников Лукашенко тоже нашли повешенным

2021-08-03 16:20

 

Во вторник, 3 августа, руководителя "Белорусского дома" Виталия Шишова обнаружили повешенным в Киеве. Полиция среди прочих рассматривает и версию убийства с инсценировкой самоубийства.

Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", Виталий Шишов - не единственный белорусский активист, которого нашли повешенным.

Отмечается, что Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он помогал соотечественникам, проводил акции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Переехать в Украину он был вынужден осенью 2020 года — после выхода на гомельские протесты в августе.

"За Виталиком следили. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокациях — вплоть до похищения и ликвидации. Виталий осознавал, что опасность реальна", - говорят знакомые Шишова.

Трех активистов из Беларуси также нашли повешенными.

3 сентября 2010 года у себя на даче был обнаружен повешенным Олег Бебенин — белорусский журналист, создатель и руководитель "Хартии’97", глава предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова на выборах в 2010 года. Генпрокуратура назвала причиной его смерти самоубийство.

12 августа 2020 года повешенным в парке Минска был найден 28-летний Никита Кривцов, который участвовал в протестах после фальсификации выборов 9 августа. По заявлению СК Беларуси, смерть не носила криминального характера. Однако за день перед гибелью Кривцов сказал жене, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков и ему нужно переждать какое-то время у друга.

Директор одного из белорусских музеев и член избирательной комиссии на выборах президента 9 августа 2020 года Константин Шишмаков был найден повешенным в лесу после того, как отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Лукашенко 500 подложных бюллетеней.

Активисты убеждены, что смерть Виталия Шишова - не самоубийство, и здесь не обошлось без руки Лукашенко. Ранее они получали угрозы. Активисты считают, что белорусские агенты могли приехать в Украину под видом людей, которым Белорусский дом помогает выехать из страны.

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