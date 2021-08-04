Коронавирус Генконсульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать украинцам сертификаты о вакцинации

2021-08-04 12:23

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса гражданам Украины. Их могут получить люди, которые вакцинировались на территории Венгрии.

"Тех лиц, которые во время вакцинации для получения карты указали адрес Генерального консульства Венгрии в г. Ужгород, пластиковая карта о прививках которых уже поступила в генеральное консульство Венгрии в город Ужгород, будем сообщать электронным письмом или по телефону о дате и способе получения карточки", — сообщает пресс-служба Генконсульства.

Для получения карты нужно иметь при себе трехъязычный сертификат А4 о прививках против SARS-COV-2/ Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертификат вакцинации от SARS-COV-2, изданный во время вакцинации, и действующий заграничный паспорт, номер которого указан в сертификате.

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