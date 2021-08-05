Спорт Украинский легкоатлет Назар Коваленко пояснил, за что его отстранили от Олимпиады в Токио

2021-08-05 08:39

Украинский легкоатлет Назар Коваленко не примет участие в Олимпиаде-2020. Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение об отстранении спортсмена от участия в Играх-2020 в Токио. Об этом Коваленко сообщил в Facebook.

Спортсмен выступает в дисциплине спортивная ходьба. Он до последнего надеялся, что получит возможность представлять страну на главном спортивном мировом мероприятии.

"Пять лет невероятных усилий, колоссальной работы, утренних подъемов в 4.30, тренировок на выживание, все было сделано по для цели - ради борьбы за высшие награды… А сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях!", - написал в соцсети Коваленко.

По его словам, Athletic Integrity Unit приняло решение не допустить его из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в необходимый период – 63 дня, а сдал в короткое время.

"Но как я мог знать когда ко мне могут приехать допинг офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на ОИ-2020 за 60 дней до своего старта", - подчеркнул украинец.

Он отметил, что является членом делегации, не дисквалифицирован, у него не обнаружен допинг.

Коваленко обвиняет чиновников из Athletic Integrity Unit и CAS в том, что они "не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое "убийственное решение".

 

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