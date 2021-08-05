Коронавирус В Минздраве сделали важное заявление по локдауну

2021-08-05 18:00

Введение нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта" пока не планируют.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в эфире "Украинского радио".

Но, по его словам, в Украине продлят общенациональный карантин.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.

Он также отметил, что ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается.

"Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Что касается штамма" Дельта ", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин.

По его словам, "Дельта" скорее всего распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве.