Политика Дополнительная угроза: Лукашенко сделал громкое заявление об Украине

2021-08-05 18:40

Александр Лукашенко назвал Украину новой угрозой для Беларуси. Больше всего проблем он видит в действиях НАТО на западном направлении.

По мнению Лукашенко, Украина в этом контексте пошла по пути конфронтации. Своим силовикам он приказал с сегодняшнего дня закрыть каждый метр границы, чтобы никто не попал в Беларусь с "юга или запада".

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там, приняло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело - определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели раньше", - заявил Лукашенко.