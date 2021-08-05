Политика Дополнительная угроза: Лукашенко сделал громкое заявление об Украине

2021-08-05 18:40

 

Александр Лукашенко назвал Украину новой угрозой для Беларуси. Больше всего проблем он видит в действиях НАТО на западном направлении.

По мнению Лукашенко, Украина в этом контексте пошла по пути конфронтации. Своим силовикам он приказал с сегодняшнего дня закрыть каждый метр границы, чтобы никто не попал в Беларусь с "юга или запада".

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там, приняло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело - определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели раньше", - заявил Лукашенко.

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Дополнительная угроза: Лукашенко сделал громкое заявление об Украине 2021-08-05 18:40
Украина заочно арестовала 13 российских самолетов за рейсы в оккупированный Крым 2021-08-05 18:20
видео Зеленский призвал недовольных жителей Донбасса и Крыма уезжать в Россию - чем опасно это заявление 2021-08-05 13:34