Политика Тимановская заявила, что в Беларуси ее хотели отправить в психбольницу

2021-08-05 19:20

 

Беларусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что при возвращении из Токио в Беларусь ее могли посадить в психиатрическую больницу. Предупредить легкоатлетку об этом в последний момент успела ее бабушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.

"Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт, и сказала: "Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это не безопасно. У меня было около 10 секунд на принятие решения", - рассказал Тимановская.

По словам спортсменки, ее родные опасаются, что если бы она вернулась из Токио в Беларусь, то ее отправили в психиатрическую больницу.

Тимановская добавила, что всегда была далека от политики, не ходила на акции и не подписывала никаких писем, а также ничего не говорила против беларусского правительства.

"Я спортсмен и ничего не понимал в политической жизни. Я стараюсь в жизни не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику", - уточнила она.

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