Коронавирус Зафиксирован максимальный за три месяца прирост новых случаев COVID-19 - Украина на 13-м месте в Европе

2021-08-06 14:00

В мире за сутки выявили почти 705 тысяч новых случаев коронавируса, что является максимумом с 13 мая, свидетельствуют данные Worldometers. Лидерами по заболеваемости остаются США - 120 945 заражений, Индия - 45 001, Бразилия - 40 054, Иран - 38 674 случаев и Индонезия - 35 764.

Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе

Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.

При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации - это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мощные ливни грозят новыми подтоплениями в западных областях Украины

2021-08-06 10:45

В Украине второй день подряд фиксируют более тысячи новых случаев COVID-19

2021-08-06 10:03

Дополнительная угроза: Лукашенко сделал громкое заявление об Украине

2021-08-05 18:40

"Дельта" расползается по Украине - счет больных пошел на сотни

2021-08-05 16:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Зафиксирован максимальный за три месяца прирост новых случаев COVID-19 - Украина на 13-м месте в Европе

2021-08-06 14:00

В Украине второй день подряд фиксируют более тысячи новых случаев COVID-19

2021-08-06 10:03

В Минздраве рассказали, будут ли допускать к работе непривитых от ковида украинцев

2021-08-05 22:00

Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN

2021-08-05 21:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Зафиксирован максимальный за три месяца прирост новых случаев COVID-19 - Украина на 13-м месте в Европе 2021-08-06 14:00
В Украине второй день подряд фиксируют более тысячи новых случаев COVID-19 2021-08-06 10:03
В Минздраве рассказали, будут ли допускать к работе непривитых от ковида украинцев 2021-08-05 22:00
Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN 2021-08-05 21:40