Политика В Киеве проходит первый форум в рамках Крымской платформы - основные вопросы

2021-08-06 13:11

В Киеве 6 августа проходит первый форум в рамках Крымской платформы, сообщает Укринформ.

Учредительный форум экспертной сети Крымской платформы открыла замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Это стратегическое видение. Оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания и национального внимания, и мы искренне верим, что только такой подход может привести к синергии", - сказала она о задачах форума.

Джапарова сообщила, что на саммит Крымской платформы будет делегирован человек, который озвучит идеи экспертной сети.

Также на саммите будет иметь слово представители гражданского общества.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на форуме выступила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"К сожалению, агрессия России против Украины простирается за пределами Крыма. Как мы все знаем, на Донбассе войска, руководимые Россией, продолжают убивать украинцев на их собственной территории, и Россия стремится использовать ее незаконную оккупацию Крыма, чтобы оправдать ограничение доступа к Черному морю и Азовскому морю. Но мы знаем, что надо сделать большее, чтобы привлечь Россию к ответственности, и поэтому Соединенные Штаты решительно поддерживают Крымскую платформу, и мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки", - сказала она.

Квин добавила, что широко распространенные репрессии и нарушения прав человека в Крыму должны и дальше разоблачаться и активно приниматься меры по отношению к ним, а те, кто совершил эти преступления, должны быть притянуты к ответственности.