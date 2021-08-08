Коронавирус Полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы: "Есть регионы, в которых..."

2021-08-08 11:00

 

Украинцев волнует актуальный вопрос, будут ли в стране вводить жесткий карантин уже в сентябре

На этот вопрос и ряд других изданию "Радио Свобода" ответил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Чиновник уверяет, что власти пока не собираются вводить локдаун, а намереваются придерживаться адаптивного карантина.

Так, в СМИ проскольнула информация, что в Минздраве задумались над ужесточением карантина уже с 4-5 сентября. Последнюю неделю прирост новых заболевших коронавирусом в сутки составляет порядка тысячи человек, тогда как, до этого показатели были в 2-3 раза ниже.

По словам Кузина, ухудшение наблюдается в нескольких регионах, что и "портит" обущую картину. При этом никакого локдауна с сентября не планируется.

"Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно отслеживаем контактных или следим за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - уточнил санврач.

Кузин добавил, что по мировому опыту, усиление карантина происходит в конце осени - начале зимы. Поэтому сентябрь дает время изучить обстановку. И, если и будут приняты меры по ужесточению ограничений, то отдельно в каждой области, а не в стране в целом.

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